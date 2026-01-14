Marche visite ed esami anche il sabato e la domenica | così si riducono le liste di attesa

La Regione Marche amplia l’offerta sanitaria estendendo visite ed esami anche nel fine settimana, inclusi sabato e domenica. Questa iniziativa mira a ridurre le liste di attesa e migliorare l’accesso ai servizi per i cittadini, garantendo disponibilità più flessibili e tempi di attesa più contenuti. Una misura che favorisce un’assistenza più rapida e accessibile, senza alterare la qualità delle prestazioni offerte.

Ancona, 14 gennaio 2026 - Sabato e domenica non saranno più giorni “di riposo” per la sanità. La Regione Marche ha deciso di estendere visite ed esami diagnostici nei fine settimana, con l’obiettivo di ridurre le lunghe liste d’attesa che da anni pesano sui cittadini. Una misura che punta a rendere più rapido l’accesso alle cure e a garantire maggiore continuità assistenziale. Bimbo perde l’occhio, no al risarcimento. La delibera della Giunta regionale Intervista a Paolo Calcinaro dopo le emergenze registrate in questi giorni "Così potremo spostare i cronici che oggi occupano i posti per acuti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Marche, visite ed esami anche il sabato e la domenica: così si riducono le liste di attesa Leggi anche: Liste d'attesa e visite specialistiche, la storia si ripete: "Ecografie ed esami, non c'è posto in nessuna struttura. Impossibile prenotare" Leggi anche: Decaro parte subito forte: piano con le Asl per abbattere liste d’attesa di visite ed esami Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sanità, il rebus liste d’attesa. Visite ed esami nei weekend: Il piano per tagliare le code; Liste d’attesa da abbattere nella sanità: visite anche nei weekend, ecco il calendario; Sanità il rebus liste d’attesa Visite ed esami nei weekend | Il piano per tagliare le code. Marche, visite ed esami anche il sabato e la domenica: così si riducono le liste di attesa - La Regione introduce prestazioni sanitarie nei fine settimana per velocizzare l’accesso alle cure, migliorare la continuità assistenziale e ottimizzare le risorse ambulatoriali. msn.com

Nelle Marche prestazioni sanitarie sabato e domenica per ridurre le liste d'attesa - Prestazioni sanitarie anche di sabato e di domenica nelle Marche per ridurre i tempi di attesa e ottimizzazione della gestione delle agende per i pazienti cronici e oncologici. ansa.it

Marche, per ridurre le liste d’attesa visite anche di sabato e domenica - Prestazioni sanitarie programmate anche di sabato e domenica per ridurre le liste di attesa in alcuni ospedali delle Marche ... centropagina.it

