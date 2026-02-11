Marche | amministratore di sostegno condannato 40mila euro sottratti ad anziana e danno all’immagine della giustizia

Un uomo di 70 anni di Morrovalle è stato condannato dalla Corte dei Conti a risarcire 40mila euro. Aveva sottratto soldi a un’anziana di cui era amministratore di sostegno. La vicenda ha suscitato polemiche e ha messo in discussione la fiducia nelle istituzioni giudiziarie.

Un uomo di 70 anni di Morrovalle, nelle Marche, è stato condannato dalla Corte dei Conti a risarcire 40mila euro per aver sottratto fondi a un'anziana di cui era amministratore di sostegno, danneggiando l'immagine della giustizia e generando sfiducia nell'amministrazione giudiziaria. La vicenda, già sfociata in una condanna penale patteggiata, rivela una grave condotta di peculato e appropriazione indebita protrattasi per oltre due anni. La storia emerge da una sentenza della Corte dei Conti delle Marche, presieduta da Valter Camillo Del Rosario, che ha accertato come Renato Massetani, nominato amministratore di sostegno di un'anziana ospitata in una struttura protetta a Pieve Torina, abbia ripetutamente prelevato denaro dai suoi conti postali, destinandolo a usi personali anziché alle spese di degenza.

