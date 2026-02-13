Alessio Löwenthal incanta la vigilia di San Valentino tra Chopin Debussy e Rachmaninov

Alessio Löwenthal ha affascinato il pubblico durante la vigilia di San Valentino con un recital che ha spaziato tra le opere di Chopin, Debussy e Rachmaninov. L’evento si è svolto nel Ridotto del Teatro della Regina, dove il pianista ha eseguito brani noti per la loro intensità emotiva e tecnica. La serata ha fatto parte della rassegna “Musica per la Regina”, che ha ripreso il suo ciclo di concerti venerdì 13 febbraio, proponendo musiche del Romanticismo e dell’Impressionismo.

Riprendono alla vigilia di San Valentino i concerti della rassegna "Musica per la Regina" con "Pianofortissimo", i capolavori del Romanticismo e dell'Impressionismo, in programma venerdì 13 febbraio al Ridotto del Teatro della Regina. Ad accompagnare il pubblico nel viaggio musicale tra le pagine più celebri delle due epoche sarà il giovane talento dell'Accademia di Imola, Alessio Löwenthal. Dalla drammaticità romantica di Chopin e Skrjabin, Löwenthal passerà a far vibrare le atmosfere luminose di Ravel e Debussy, fino al gran finale virtuosistico di Rachmaninov. ProgrammaChopin: Sonata n.