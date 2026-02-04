Comunità di Ravanusa celebra la nascita con un progetto dedicato ai neonati e alle famiglie

A Ravanusa, in Sicilia occidentale, la nascita di un bambino diventa un momento di festa condivisa. La comunità si unisce per celebrare questo evento con un progetto dedicato ai neonati e alle famiglie, riempiendo le strade di allegria e speranza.

A Ravanusa, nel cuore della Sicilia occidentale, la nascita torna a essere un evento collettivo, celebrato con un gesto semplice ma profondamente significativo. Mercoledì 4 febbraio 2026, al primo chiarore del mattino, il palazzo comunale ha aperto le porte non solo al passaggio dei cittadini ma anche a una nuova forma di identità civile. Sulla parete in pietra del vestibolo, appena oltre la cancellata d’ingresso, si è materializzata una bacheca in legno scuro, con i nomi e i primi dati dei neonati nati nel mese di gennaio. Dodici nomi, scritti a mano con inchiostro blu, tra cui quello di una bimba di nome Sofia, nata alle 10:47 del 1° gennaio, figlia di una coppia di insegnanti del paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

