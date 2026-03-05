Raid di Israele in tutto il Libano Hezbollah | La pazienza è finita

L’esercito israeliano ha condotto un'ampia operazione militare in diverse zone del Libano, portando all’evacuazione di migliaia di civili. Hezbollah ha dichiarato che la pazienza è finita, mentre le tensioni tra le parti si sono intensificate. A Beirut si registra uno stato di emergenza, con le strutture civili sotto pressione e la popolazione in movimento.

L’esercito israeliano sta portando avanti l’offensiva militare contro Hezbollah nel Libano meridionale e la sua azione ha già provocato l’evacuazione di decine di migliaia di persone da città e villaggi nel Sud del Paese e ha già causato 72 morti. Intanto l’aviazione di Tel Aviv sta continuando a colpire la Capitale Beirut, concentrando gli attacchi nei quartieri e nei sobborghi meridionali, zona controllata da Hezbollah. I jet israeliani hanno colpito anche il Comfort Hotel al confine tra Hazmieh e Baabda, due abitati dell’area metropolitana di Beirut e un complesso residenziale nell’Est del Libano, mentre la televisione libanese Al Mayadeen ha riportato che un attacco aereo israeliano su Aramoun e Saadiyat, nella zona del Monte Libano, ha ucciso sei persone. 🔗 Leggi su Laverita.info

Raid di Israele su siti di lancio di Hezbollah nel sud del LibanoL’Idf ha sottolineato che la presenza di queste strutture «costituisce una violazione degli accordi» tra i due Paesi.

Raid di Israele in Iran, colpiti centri di comando. Figlio Khamenei nuova Guida Suprema, Katz Obiettivo da eliminare. Teheran Controllo totale stretto di HormuzESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’esercito israeliano ha dichiarato di avere colpito decine di obiettivi in Iran, inclusi centri di comando a Teheran. L’Aeronautic ... ticinonotizie.it

Nuovi raid di Israele su Teheran, petroliera colpita al largo del Kuwait. Boati a Gerusalemme per missili dall'IranLe autorità curde smentiscono l'ingresso di curdi-iracheni in Iran. Axios: 'Non è chiaro se l'offensiva possa essere lanciata nelle prossime settimane'. Carney non esclude la partecipazione militare d ... gazzettadelsud.it

Nelle immagini dai satelliti, gli edifici del governo iraniano colpiti nei raid di Israele e Stati Uniti. Di @e_cicchetti x.com

Nelle immagini dai satelliti, gli edifici del governo iraniano colpiti nei raid di Israele e Stati Uniti. Di Enrico Cicchetti - facebook.com facebook