A Padova, gli avvocati che si oppongono alla riforma Nordio hanno avviato una raccolta firme, mentre alcuni membri delle Camere Penali favorevoli alla modifica si dimettono. Gli avvocati critici sostengono che ci sia una divisione netta tra le figure legali, con alcuni a favore e altri contrari alla riforma, creando tensioni tra colleghi. La disputa si evidenzia come una contrapposizione tra diverse posizioni all’interno della comunità legale.

“Avvocati contro magistrati. Gli avvocati sono tutti per il Sì, i magistrati per il No. Fanno di tutto per presentarla così, muro contro muro, anche tra noi colleghi. Ma non è vero e si rischia di deteriorare i rapporti tra le due categorie. La realtà è che ci sono tanti avvocati per il No e che questa non è una battaglia di avvocati contro magistrati”, raccontano i firmatari. Insieme con altri colleghi degli ‘Avvocati per il NO’ sono state raccolte firme nell’ambiente forense della città veneta, nota per la sua prestigiosa università di diritto. E in breve già si sono contate duecento adesioni. Scrivono: “Siamo un gruppo di avvocati... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Padova, raccolte di firme degli “Avvocati per il No”. E fioccano dimissioni dalle Camere Penali favorevoli alla riforma Nordio

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