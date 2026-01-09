Il muro dell’Europa passa dalla Groenlandia | la Nato davanti alla prova della sovranità

La Groenlandia si colloca ora al centro delle dinamiche geopolitiche tra Stati Uniti, Europa e NATO. L’isola artica rappresenta una sfida alla sovranità e alla sicurezza dell’Occidente, evidenziando l’importanza strategica della regione. In un contesto di crescente tensione e attenzione alle frontiere, la Groenlandia diventa un elemento chiave per valutare la credibilità e la capacità di difesa dell’alleanza occidentale.

L’isola artica torna al centro dello scontro tra Stati Uniti ed Europa: sicurezza, deterrenza e integrità territoriale si intrecciano mentre l’Occidente misura la propria credibilità strategica La Groenlandia non è più una periferia ghiacciata dell’Occidente. È diventata, a tutti gli effetti,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

