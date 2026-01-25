Tecnologia e nuove sovranità come cambia il diritto internazionale

Il convegno internazionale del 29-30 gennaio a Roma Tre riunisce oltre sessanta studiosi da tutto il mondo, tra cui Europa, Stati Uniti, America Latina, Asia e Africa. L’evento affronta i temi della tecnologia e delle nuove sovranità, analizzando come queste influenzino l’evoluzione del diritto internazionale e transnazionale. Un’occasione per approfondire i cambiamenti in atto e le sfide globali nel rispetto delle normative internazionali.

Il 29 e 30 gennaio si terrà a Roma Tre un Convegno internazionale che ospita più di sessanta studiosi europei, statunitensi, sudamericani, cinesi, africani, che si interrogheranno sullo stato del diritto internazionale e transnazionale ( https:www.internationalsymposiumr3u.com ). Viviamo in un'era ibrida e giuristi, economisti, studiosi di politica internazionale ne indagheranno per due giorni le caratteristiche. Ibridi sono i soggetti protagonisti delle relazioni internazionali: non più solo gli Stati, ma anche imprese multinazionali, cui alcuni Stati delegano funzioni sovrane (la moneta, negli Stati Uniti, con il "Genius Act") e persone fisiche (non nella qualità di capi di stato e di governo, come per il Board of peace).

Epifani: ‘La sovranità digitale non è tecnologia, è potere. E l’Europa rischia di perderlo’Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale e docente universitario, analizza il concetto di sovranità digitale, sottolineando che si tratta di un tema di potere più che di tecnologia.

