A Palazzo Poli è aperta una mostra dedicata a Maarten van Heemskerck, che presenta le sue opere sulla Roma tra il XVI secolo e i giorni nostri. La rassegna raccoglie dipinti e disegni dell’artista olandese, offrendo una panoramica sulla sua interpretazione della Città Eterna. L’esposizione permette di osservare da vicino il modo in cui Van Heemskerck ha rappresentato Roma attraverso i secoli.

Cosa: La grande mostra che esplora lo sguardo di Maarten van Heemskerck sulla Capitale tra XVI secolo e contemporaneità.. Dove e Quando: Palazzo Poli, presso l’Istituto Centrale per la Grafica, dal 3 marzo al 7 giugno 2026.. Perché: Per scoprire come l’Antico sia diventato un laboratorio visivo vivo, capace di ispirare artisti e registi per oltre quattro secoli.. Roma non è mai stata una città statica. È, per definizione, un organismo vivente che si rigenera attraverso lo sguardo di chi la abita e di chi, da viaggiatore o studioso, la osserva con la brama di capirne i segreti. Dal 3 marzo al 7 giugno 2026, il cuore della Capitale batte a Palazzo Poli, sede dell’Istituto Centrale per la Grafica, che apre le porte a una mostra destinata a lasciare il segno: Maarten van Heemskerck e il fascino di Roma: percorsi visivi della Città Eterna. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Maarten van Heemskerck: la Roma eterna in mostra a Palazzo Poli

