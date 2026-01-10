sinner e il rolex cosmograph daytona squadra che vince non si cambia

Sinner e il Rolex Cosmograph Daytona rappresentano un esempio di eleganza e precisione. La stagione tennistica riparte con il confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Seul, in un match di esibizione dal grande valore economico. Un incontro che segna l’inizio di un nuovo ciclo, unendo sport e prestigio in un contesto internazionale.

La stagione del tennis non poteva che ripartire con un bel Sinner-Alcaraz. Eccoli uno di fronte all'altro a Seul, in un match di esibizione che vale milioni di dollari. Sembra che nulla sia cambiato rispetto alla scorsa stagione (a parte la panchina di Alcaraz). Alla fine sono sempre Alcaraz e Sinner, numero uno e due al mondo. Stesse divise del 2025 - molto probabilmente presenteranno i nuovi kit di gioco agli Australian Open la prossima settimana, stesso gioco acrobatico - soprattutto Alcaraz - anche se un po' rallentato forse dal lungo stop post Nitto ATP Finals. Jannik Sinner Hyundai Card Super Match 2026 conferenza stampa. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

