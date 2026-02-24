L’esperienza che insegna e ti cambia

Il voto dei ragazzi ha cambiato i rappresentanti scolastici ieri, dopo che molte schede sono state compilate. La causa è la partecipazione attiva degli studenti, che hanno scelto i loro leader tra diverse liste. La giornata ha visto una forte presenza di giovani, che si sono confrontati nelle aule dell’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” di Cavaria con Premezzo. Alla fine, sono stati annunciati i nomi di chi guiderà il consiglio studentesco nei prossimi mesi.

Le elezioni del sindaco dei ragazzi si sono svolte giovedì 4 dicembre 2025, presso l’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” di Cavaria con Premezzo, plesso di Albizzate. Il progetto, portato avanti con grande impegno da insegnanti e alunni sin dal 2013, nasce dal desiderio di far vivere agli studenti l’esperienza del voto anche tra i banchi di scuola, conoscendo da vicino le istituzioni locali. Le elezioni hanno visto sfidarsi con lealtà due candidati sindaci: il candidato della 3aA, con la lista “Una scuola di serie A”, e la candidata della 3aB con la lista “Fermi in movimento”. Il corso A si è presentato con molte idee per rinnovare ed abbellire la scuola, proponendo di utilizzare i fondi messi a disposizione dal comune per il miglioramento dei campi esterni, l’acquisto di palloni, corde e altro materiale per organizzare dei tornei sportivi con le altre scuole, la realizzazione di un’area relax per favorire la socializzazione fra gli alunni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

