Caso di aviaria in Lombardia | è il primo contagio umano in Europa Il ministero | Contratta all’estero

In Lombardia è stato riscontrato il primo caso di infezione umana da virus influenzale A(H9N2) di origine animale in Europa. La persona, con condizioni di salute precarie, ha contratto il virus in un paese al di fuori dell’Europa. Il ministero ha confermato che il contagio è avvenuto all’estero e si tratta di un’infezione di bassa patogenicità.

La Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità, in una persona fragile con malattie concomitanti che arriva da un paese extraeuropeo dove ha contratto l’infezione. L’uomo è attualmente ricoverato. A comunicarlo è stato il ministero della Salute. Si tratta del primo caso umano del ceppo di influenza aviaria H9N2 rilevato in Europa. Sulla base delle informazioni scientifiche a oggi disponibili, spiega il ministero in una nota, il contagio avviene tramite esposizione diretta al pollame infetto o ad ambienti o materiali contaminati. I casi umani sono caratterizzati da malattia lieve e non è stata mai riportata trasmissione da persona a persona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso di aviaria in Lombardia: è il primo contagio umano in Europa. Il ministero: “Contratta all’estero” Articoli correlati Influenza aviaria, in Lombardia accertato primo caso umano in UeÈ stato accertato in Lombardia il primo caso umano di influenza aviaria H9N2 rilevato in Europa. Influenza aviaria, contagiato un uomo in Lombardia. E' il primo in EuropaAGI - La Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A (H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità, in... Approfondimenti e contenuti su Caso di aviaria in Lombardia è il primo... Temi più discussi: Emergenze epidemiche negli animali. In arrivo il nuovo Piano nazionale 2026-2030 per rafforzare prevenzione e risposta; Influenza aviaria, Ecdc: il virus si adatta e impara a eludere le difese immunitarie; Primo caso umano di virus influenzale Aviaria in Europa: identificato in Lombardia; Un caso di influenza aviaria ad alta patogenicità in un volatile selvatico. Influenza aviaria, in Lombardia il primo caso umano rilevato in EuropaIl ministero della Salute informa che la Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A (H9N2) di origine animale (aviaria) ... dire.it Influenza aviaria, in Lombardia accertato primo caso umano in UeLa Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A (H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità in una persona fragile con malattie concomitanti proveniente ... lapresse.it Chiesa diventa un caso: dietro ai problemi che hanno determinato la scelta di lasciare il ritiro della Nazionale “Le teste dei giocatori non sono tutte uguali”. È stato poco chiaro, Gennaro Gattuso, nel spiegare il perché Federico Chiesa si sia presentato a - facebook.com facebook Centrosinistra, #Salis: in caso di primarie non sosterrò nessuno x.com