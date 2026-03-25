Aviaria | dai sintomi al contagio e quanto è pericolosa In Lombardia il primo caso umano di H9N2

In Lombardia è stato segnalato il primo caso europeo di infezione umana da virus H9N2, un sottotipo di aviaria. La notizia riguarda un paziente contagiato dall'influenza, con sintomi associati a questa forma di virus aviario. La scoperta riporta l'attenzione sulla diffusione di questa variante e sul rischio di contagio tra gli esseri umani.

Milano, 25 marzo 2026 - Con il paziente della regione Lombardia, primo caso umano di influenza H9N2 rilevato in Europa, si torna a parlare dell'aviaria. Secondo Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano si tratta di “un evento che richiede attenzione senza però allarmismo. I casi di trasmissione all'uomo di influenza aviaria, pur rari, sono monitorati da anni e rientrano nei sistemi di sorveglianza già attivi. È fondamentale rafforzare il tracciamento epidemiologico e mantenere alta la vigilanza soprattutto nei contesti a rischio, come gli allevamenti". "Per ora non ci sono evidenze di trasmissione sostenuta tra esseri umani, ma questi episodi sono un campanello d'allarme sull'evoluzione dei virus influenzali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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