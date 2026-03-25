Nel 1980, all’interno di una stanza dell’Istituto Patristico Augustinianum di Roma, un giovane sacerdote suonava i tasti di un organo, dando vita a una melodia che avrebbe poi conquistato il pubblico. La passione per il canto agostiniano, condivisa con il celebre pontefice Leone XIV, si è manifestata attraverso questa composizione, intitolata «Tardi t’amai», che successivamente è diventata una hit.

Correva l’anno 1980. In una stanza dell’ Istituto Patristico Augustinianum di Roma, le dita di un giovane sacerdote scivolavano sui tasti di un organo. Le note, sperimentali, suonavano senza uno spartito, ma in modo armonioso. Re minore, Do, La minore, Re minore, Si bemolle, Sol minore. Da quegli accordi improvvisati nacque qualcosa che nessuno, in quel momento, avrebbe immaginato potesse arrivare fin dentro le sale del Palazzo Apostolico. Il protagonista di questa storia è Padre Antonio Baldoni, religioso agostiniano, che stava cercando una melodia per una delle preghiere più intense e poetiche di quel capolavoro spirituale che sono le Confessioni di Sant’Agostino: «Tardi t’amai, bellezza così antica e così nuova, tardi t’amai». 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leone XIV e la musica: la passione per il canto agostiniano «Tardi t’amai» (che è diventato una hit)

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