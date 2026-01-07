Oggi a Roma si apre il concistoro straordinario convocato da Leone XIV, segnando un momento importante per la Chiesa dopo il Giubileo. Con la chiusura della Porta Santa di San Pietro, l'attenzione si concentra sulle decisioni e le direzioni che il Papa intende intraprendere nel prossimo futuro. Un appuntamento di rilievo che potrebbe influenzare gli sviluppi ecclesiastici e pastorali nei prossimi mesi.

Archiviato il Giubileo, è il momento di fare sul serio. Dopo la chiusura della Porta Santa di San Pietro, oggi si apre a Roma il concistoro straordinario. Certo, Robert Prevost non è al primo giorno di pontificato, è stato eletto l’8 maggio 2025. Tuttavia, nella realtà i primi mesi sono apparsi un po’ come un periodo di transizione, di studio, di meditazione. Impossibile non notare la differenza con Bergoglio nelle parole, nello stile (e la forma è anche sostanza). Di fatto, però, nessuna direzione «politico-ecclesiastica» del magistero è stata presa finora. Quella si decide oggi, con il concistoro. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Leone XIV apre il concistoro straordinario: ecco che direzione prenderà la Chiesa

Leggi anche: Papa Leone XIV, a gennaio il primo Concistoro per indicare la direzione definitiva del suo magistero

Leggi anche: Papa Leone XIV prepara un Concistoro straordinario per gennaio 2026

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Primo concistoro di Papa Leone XIV, cos'è e di quali temi si discute; Concistoro e nuovo pontificato: perché l’appuntamento di oggi dirà molto su papa Leone XIV; Il 2025 da Francesco a Leone nel segno del Giubileo; Papa Leone: 7-8 gennaio il primo Concistoro.

Al via il primo concistoro di Leone XIV. Cos’è e quali saranno i temi principali - Al via il primo concistoro straordinario di Leone XIV: due giorni di "discernimento", in cui il Papa traccia l'indirizzo del suo pontificato ... policymakermag.it