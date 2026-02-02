Leone XIV il Papa che vive in mansarda e ha una palestra personale

Leone XIV ha deciso di vivere in una mansarda con una palestra personale. La sua scelta cambia radicalmente rispetto a come hanno vissuto i papi prima di lui, anche rispetto a Francesco. Ora, il Papa si è trasferito in uno spazio più semplice e informale, lontano dai palazzi ufficiali, e ha allestito una palestra nella sua nuova casa. Una decisione che ha già fatto discutere tra chi lo conosce e gli esperti di Vaticano.

Mansarda con palestra. Leone XIV sta per compiere una scelta abitativa che segna un'altra discontinuità rispetto al predecessore Francesco e questa volta persino a tutti gli altri papi. Mantenendo sempre, tuttavia, quello spirito di sobrietà che lo contraddistingue. Il nuovo pontefice lascerà Casa Santa Marta (dove Bergoglio aveva scelto di vivere per evitare, a suo dire, l'isolamento dell'appartamento papale) per trasferirsi nel Palazzo Apostolico. E non negli appartamenti tradizionalmente riservati al Santo Padre, bensì nel sottotetto. Più precisamente, nei «soffittoni», come vengono chiamati in Vaticano i locali «mansardati» dove in passato vivevano i segretari pontifici.

