LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Colapinto svetta Norris inizia il lavoro con la McLaren

Questa mattina a Barcellona si sono riuniti i piloti per il primo giorno di test in vista della stagione 2026 di Formula 1. Colapinto ha già impressionato, segnando il miglior tempo tra i partecipanti. Norris, invece, ha iniziato a lavorare con la nuova McLaren, concentrandosi sui primi giri e sulla messa a punto della vettura. La scuderia britannica ha presentato una livrea nera, in attesa della presentazione ufficiale prevista per il 9 febbraio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.03 Livrea nera per la McLaren, i colori ufficiali saranno in occasione della presentazione ufficiale del prossimo 9 febbraio. 11.00 La notizia è l’ingresso in pista della McLaren con il campione del mondo Lando Norris. 10.58 Fino abbiamo solo il riferimento cronometrico dell’Alpine di Colapinto, in una sessione in cui la Mercedes di Russell sta accumulando giri e informazioni. 10.55 Riprende la sessione al Montmelò dopo che la Haas di Bearman è stata portata via dal tracciato. 10.50 A breve si dovrebbe tornare in azione al Montmelò. 10.45 I primi tempi del Day-3 del Montmelò: Franco Colapinto ha chiuso in 1:21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Colapinto svetta, Norris inizia il lavoro con la McLaren Approfondimenti su Test Barcellona 2026 LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Hamilton inizia il suo lavoro in pista La sessione di test della Formula 1 a Barcellona prosegue con aggiornamenti in tempo reale. LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Leclerc inizia il suo lavoro in pista! Molte scuderie non gireranno La sessione di test a Barcellona nel 2026 offre uno sguardo sulle prime performance delle scuderie, con Leclerc impegnato in pista. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Test Barcellona 2026 Argomenti discussi: Solo Ferrari e Red Bull nel Day-2: bandiera rossa esposta due volte per la RB22; Formula 1, test al Montmeló (giorno 2): Verstappen precede Leclerc. Ma vince la pioggia; F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari martedì 27 gennaio, tv, programma, streaming; Test F1, terminato il secondo giorno di prove a Barcellona: 120 giri per la Ferrari SF-26 all'esordio. Test F1 2026 a Barcellona: la terza giornata in diretta live dello shakedownMatteo Togninalli, head of track engineering Ferrari: Considerate le condizioni meteo, la nostra è stata una giornata produttiva (ieri, ndr). Nonostante la pioggia, abbiamo completato un buon numero ... sport.sky.it F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 28 gennaio, tv, programma, streamingOggi, mercoledì 28 gennaio, terza giornata dedicata ai test pre-season di F1 sul circuito di Barcellona (Spagna). Proseguono le prove a porte chiuse dei ... oasport.it Oggi occhi puntati sui campioni del mondo. Terza giornata di test a Barcellona, la Ferrari oggi non scenderà in pista, ma, per la prima volta oggi, potremo vedere le forme della McLaren. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle - facebook.com facebook Ferrari ok nel test a Barcellona. Leclerc soddisfatto: “Bene l’auto, speriamo sia il nostro anno” x.com

