LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Norris svetta con la McLaren Red Bull e Ferrari non girano

Questa mattina a Barcellona, Norris fa registrare il miglior tempo con la McLaren, mentre Red Bull e Ferrari restano ferme in pista e non girano. La prima sessione di test promette già sorprese, con la squadra di Woking davanti a tutti. I team continuano a prepararsi in vista della stagione, ma al momento è Norris a catturare l’attenzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Dunque McLaren che lascia il segno, per il momento, in questa mattinata catalana. Attendiamo altri riscontri. 11.57 Le scuderie rispetto a ieri stanno accumulando delle informazioni importanti a riguardo, al contrario di ieri, dal momento che le condizioni meteorologiche sono più favorevoli. Ieri la pioggia aveva disturbato, non poco. 11.54 Ricordiamo che alle ore 13:00 ci sarà la consueta pausa pranzo. 11.51 Concetti diversi tra le vetture che si stanno mostrando a vari stadi. Se McLaren e Red Bull sono già a uno stadio evolutivo avanzato, probabilmente Ferrari non lo è così tanto. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina a Barcellona si sono riuniti i piloti per il primo giorno di test in vista della stagione 2026 di Formula 1.

Stamattina alle nove, la terza giornata dei test a Barcellona è iniziata con il semaforo verde.

Test F1 2026 a Barcellona: la terza giornata in diretta live dello shakedownMatteo Togninalli, head of track engineering Ferrari: Considerate le condizioni meteo, la nostra è stata una giornata produttiva (ieri, ndr). Nonostante la pioggia, abbiamo completato un buon numero ... sport.sky.it

Test F1 LIVE, le prove a Barcellona in diretta: Norris fa debuttare la nuova McLaren, Ferrari ancora in attesaLa diretta del terzo giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: attesa per la Ferrari di Hamilton e Leclerc ... fanpage.it

Primo giorno di test a Barcellona per la Ferrari SF-26: Togninalli ammette che c’è ancora molto da capire, ma l’affidabilità della monoposto è rassicurante e promette bene per il prosieguo dei test - facebook.com facebook

Ferrari ok nel test a Barcellona. Leclerc soddisfatto: “Bene l’auto, speriamo sia il nostro anno” x.com