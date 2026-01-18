Liberi di Scegliere diventerà legge presentato a Montecitorio il dl bipartisan

Il protocollo Liberi di Scegliere, avviato a Reggio Calabria dal procuratore Roberto Di Bella, sta per diventare legge ordinaria. Presentato a Montecitorio, il DL bipartisan mira a garantire maggiori tutele e diritti alle persone coinvolte in situazioni di vulnerabilità. La normativa rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle politiche di protezione e assistenza, segnando un momento di consolidamento delle misure adottate a livello nazionale.

Diventerà legge ordinaria il protocollo Liberi di scegliere, varato a Reggio Calabria dall'allora procuratore del Tribunale dei minori reggino Roberto Di Bella, che oggi ricopre lo stesso ruolo a Catania. È stata presentata a Montecitorio la proposta di legge bipartisan in questo senso ('Misure per la protezione e l'assistenza di soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata', prime firmatarie la deputata FdI e presidente della commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, e Vincenza Rando, senatrice Pd e coordinatrice del comitato 'Cultura della legalità e protezione dei minori' in seno alla medesima commissione).

