Comics and Games Un grande successo

Lo scorso fine settimana, la biblioteca comunale di Gualdo Tadino ha ospitato con successo l’evento “Comics and Games”. Oltre 300 partecipanti hanno preso parte a incontri, mostre e attività legate al mondo dei fumetti e dei giochi, coinvolgendo anche le vie del centro cittadino. Un’occasione di aggregazione e cultura che ha attirato un pubblico vario, confermando l’interesse per queste tematiche.

GUALDO TADINO - Sono stati oltre 300 gli iscritti che hanno partecipato a "Comics and Games", animando nell'ultimo fine settimana la biblioteca comunale e le principali vie del centro. L'amministrazione comunale, organizzatrice dell'evento in tandem con gruppi ed associazioni, ha espresso "grande soddisfazione, sottolineando il valore di un progetto capace di unire generazioni diverse sotto il segno della creatività, del gioco sano e della partecipazione attiva ". Seguitissimi i laboratori FumettoLab, dei giochi di ruolo, di modellismo, del Palium dei Giochi de le Porte, gli spazi informativi di PG Comix e della Mondadori: entusiasmante anche la caccia al tesoro che ha coinvolto l'acropoli cittadina.

GUALDO TADINO COMICS & GAMES: UN SUCCESSO DA OLTRE 300 ISCRITTI Si è conclusa tra l'entusiasmo generale la prima edizione dell'evento promosso dal Comune di Gualdo Tadino. Una "edizione zero" che ha saputo unire generazioni diver

