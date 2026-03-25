Leap to blue | 3 milioni per l' innovazione e sviluppo sostenibile delle Pmi marittime

Un nuovo finanziamento di tre milioni di euro è stato destinato alle piccole e medie imprese del settore marittimo per sostenere l’innovazione e la crescita sostenibile. L’obiettivo è migliorare strumenti e processi che favoriscano la transizione digitale di queste aziende, con particolare attenzione allo sviluppo di pratiche più sostenibili nel comparto. L’iniziativa si svolge a Brindisi, coinvolgendo diverse realtà del settore.

Arti lancia un programma di voucher per supportare la trasformazione digitale e transizione verde delle imprese dell’area adriatica. Il progetto Interreg Italia-Croazia verrà presentato il 25 marzo a Brindisi BRINDISI - Un focus su strumenti e processi a supporto della transizione digitale e dello sviluppo sostenibile delle piccole e medie imprese. Questo pomeriggio, 25 marzo 2026, alle ore 15:00, presso Palazzo Guerrieri a Brindisi, si terrà il workshop regionale del progetto "Leap to Blue", un appuntamento dedicato a imprese e stakeholder della Blue Economy, interessati a rafforzare competitività e innovazione, guardando anche ai mercati internazionali. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "Leap to blue": 3 milioni per l'innovazione e sviluppo sostenibile delle Pmi marittime Articoli correlati "La blue economy frontiera di sviluppo per le nostre Pmi""GUARDIAMO al 2026 puntando a nuove sfide e con la volontà di sostenere le imprese nell’affrontarle, partendo sempre dalla sicurezza dei numeri che... Leggi anche: Fondazione Banco Napoli, a Palazzo Ricca il vertice delle Cattedre Unesco: focus su innovazione e sviluppo sostenibile Tutto quello che riguarda Leap to blue 3 milioni per... Discussioni sull' argomento Arti presenta Leap to blue: quasi 3 milioni in voucher per le PMI della blue economy; ASICS Superblast 3: ancora più energia, ancora più blast. Arti presenta Leap to blue: quasi 3 milioni in voucher per le PMI della blue economyA Palazzo Guerrieri il workshop regionale per presentare il progetto Interreg Italia-Croazia che punta su innovazione, trasferimento tecnologico e cooperazione ... brundisium.net Economia del mare, con Leap to blue sostegno a Pmi di Italia e CroaziaPunta a rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese il progetto Leap to blue, inserito nel programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027 e presentato oggi all'Università di Trieste, ente ... ansa.it https://www.newspam.it/arti-presenta-a-brindisi-leap-to-blue-quasi-3-milioni-in-voucher-per-le-pmi - facebook.com facebook In questa prima puntata della dodicesima stagione di Lambeau Leap analizziamo le prime mosse di Brian Gutekunst nella Free Agency 2026 dei Green Bay Packers ( @italianpackers) x.com