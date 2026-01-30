La blue economy frontiera di sviluppo per le nostre Pmi

La Camera di Commercio di La Spezia punta forte sulla blue economy come nuova frontiera di sviluppo per le piccole e medie imprese locali. L’obiettivo è arrivare al 2026 con nuove sfide e opportunità, sostenendo le aziende nel percorso di crescita. La loro prima arma resta la solidità dei numeri, che confermano la loro posizione come principale associazione di categoria in provincia.

"GUARDIAMO al 2026 puntando a nuove sfide e con la volontà di sostenere le imprese nell'affrontarle, partendo sempre dalla sicurezza dei numeri che ci confermano quale prima associazione di categoria della provincia spezzina per numero di iscritti". E' con questo piglio energico che il presidente di Cna La Spezia, Davide Mazzola (nella foto), affronta le responsabilità dell'anno appena iniziato. E tra i temi al centro dell'attenzione quello della formazione riveste un'importanza cruciale. "Molti nostri percorsi di approfondimento – chiarisce infatti Mazzola –, organizzati anche grazie anche al coinvolgimento del gruppo dei giovani imprenditori di Cna, riguardano l'uso dell' intelligenza artificiale come prezioso strumento per aumentare la competitività, ridurre gli errori e risparmiare tempo.

