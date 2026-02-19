Calcio femminile l’Italia inizia le qualificazioni ai Mondiali | le convocate per il raduno tornano Severini e Bonansea

L’Italia ha annunciato le convocate per il raduno di inizio qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile del 2027, che si giocheranno in Brasile. La scelta di tornare a chiamare Severini e Bonansea deriva dalla loro esperienza e dalla voglia di rilanciare la squadra. Le giocatrici si ritroveranno tra pochi giorni per preparare le prime sfide del girone. La selezione si concentra su giovani talenti e veterane, determinata a ottenere un risultato positivo. Le prime partite sono già programmate per fine mese.

L'Italia si appresta a intraprendere il cammino di qualificazione ai Mondiali 2027 di calcio femminile, che si disputeranno in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio. Le azzurre si raduneranno martedì 24 febbraio a Coverciano per preparare le prime due sfide di qualificazione contro la Svezia (martedì 3 marzo a Reggio Calabria) e la Danimarca (sabato 7 marzo a Vicenza). Un doppio appuntamento che potrebbe risultare già decisivo per le sorti del girone: per ottenere il pass diretto per il Mondiale, evitando le insidie del doppio spareggio, bisognerà infatti chiudere il raggruppamento (di cui fa parte anche la Serbia) al primo posto.