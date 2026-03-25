Le urne sono chiuse ma la questione resta aperta

Le urne si sono chiuse, ma il risultato delle elezioni ha lasciato molte incognite. La destra ha subito una sconfitta evidente, mentre la parte di elettorato di sinistra che ha partecipato al voto si prepara a valutare i risultati e le possibili conseguenze. Le discussioni e le analisi continueranno nelle prossime ore, mentre l’attenzione si concentra sui numeri e sui dati ufficiali.

La destra sconfitta si sta già macerando abbastanza, ma la sinistra senziente, quella che ha votato Sì o No, adesso che dice, che risponde, che propone? La sinistra «responsabile», dica un po', intende passare al ruolo definitivo di irriformista, di immobilista e vera conservatrice? Abbiamo eliminato un'idea di soluzione, ma il problema è quello di prima, anzi è peggio, perché la sfiducia di mezzo Paese nella magistratura (più di mezzo, secondo i sondaggisti: compresa la parte disgraziata di centrodestra che non è andata a votare, o ha votato No) ora è entrata ufficialmente dalla porta principale, non è roba da giuristi o addetti ai lavori;... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le urne sono chiuse ma la questione resta aperta Articoli correlati Elezioni Provincia Lecce 2026: sfida aperta Tarantino-Poli Bortone. Urne chiuse: inizia lo spoglioUrne chiuse: nelle porrime ore si conoscerà il nome del nuovo presidente della Provincia di Lecce. Leggi anche: Oscar 2026, chiuse le votazioni ma la corsa alla nomination è più aperta del previsto Contenuti utili per approfondire urne sono Temi più discussi: Referendum, urne chiuse alle 15: al via lo spoglio delle schede; Referendum, chiuse le urne. Sale l’affluenza, in Molise è al 54%; Milano, al referendum vince il No con 17 punti, in Lombardia il Sì. Sala: Paese ora contendibile; Urne chiuse. In Calabria ha votato il 48, 38%. Referendum Giustizia, urne chiuse: cosa dicono i primi exit pollChiuse le urne alle 15 per il Referendum Giustizia. Gli italiani hanno votato. I primi exit poll e i dati sull'affluenza aggiornati. newsmondo.it Urne chiuse. In Calabria ha votato il 48, 33%Media nazionale del 58,35% La Calabria è la terz’ultima per partecipazione al voto tra le regioni italiane. Di meno in Trentino e Sicilia. rainews.it Piazze e urne piene di giovani: “I partiti sono lontani da noi”. @Virdiesse e @Snaporaz92 x.com Ciak Telesud. . Pubblicato il decreto per le amministrative in Sicilia: 71 comuni al voto il 24 e 25 maggio. Urne aperte anche a Bronte e Randazzo (dove sono incandidabili l'ex sindaco Sgroi e l'ex assessore Proietto Baturri) - facebook.com facebook