Oscar 2026 chiuse le votazioni ma la corsa alla nomination è più aperta del previsto

Le votazioni per le nomination agli Oscar 2026 si sono concluse, e l’attesa per l’annuncio del 22 gennaio si fa più incerta. Secondo un’analisi di ‘Variety’, le conversazioni con alcuni membri dell’Academy indicano una corsa più aperta e imprevedibile rispetto alle previsioni delle ultime settimane. La scelta dei candidati potrebbe riservare sorprese, riflettendo un panorama artistico in evoluzione e una competizione meno scontata del previsto.

(Adnkronos) – Corsa all'Oscar con sorprese. Dopo la chiusura ieri sera delle votazioni per le nomination agli Oscar 2026, che verranno annunciate il 22 gennaio, 'Variety' in un lungo articolo di analisi riferisce che dalle conversazioni, naturalmente anonime, con alcuni dei membri dell'Academy emerge un quadro molto più imprevedibile rispetto alle previsioni di queste settimane. Alcune categorie appaiono solide, ma altre potrebbero subire scossoni simili a quelli del 2003, quando – pur nel dominio de "Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re" – le nomination portarono sorprese in più sezioni.

