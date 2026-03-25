Recentemente, la make-up artist e designer di cosmetici ha annunciato di aver scelto una nuova musa, nota per il suo stile naturale e senza sforzo. Si tratta di un'attrice di 44 anni, attualmente in attesa di un bambino, che ha catturato l'attenzione per il suo aspetto semplice e autentico. La notizia si aggiunge a una serie di riconoscimenti recenti riguardanti figure femminili nel mondo dello spettacolo e della bellezza.

Charlotte Tilbury ha trovato una nuova musa dal fascino effortless: Sienna Miller (44 anni e incinta). L’attrice britannica è il volto della campagna primaverile Pillow Talk in Bloom, un concentrato di romanticismo girato nella campagna inglese, tra fiori, luce soffusa e una palette tutta giocata sui rosa. Accanto a lei c’è anche Bella Tilbury, nipote di Charlotte, a rendere il racconto ancora più personale. Sienna Miller nuova beauty ambassador per Charlotte Tilbury. La nuova linea punta tutto sull’effetto “my lips but better”: il Pillow Talk Blush Balm Lip Tint è un 3 in 1 (rossetto, balsamo e tinta) che reagisce al pH delle labbra, mentre la palette Beauty Soulmates – racchiusa in uno scrigno a forma di cuore – mixa blush e illuminante per un glow immediato, senza troppi passaggi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le ultime tre muse di bellezza che vale la pena conoscere: da Sienna Miller a Vanessa Kirby

Articoli correlati

Sienna Miller: «Diventare mamma a quarant'anni è molto più facile che a ventinove»L'attrice nel 2022 aveva svelato che dopo i quarant'anni aveva congelato i suoi ovuli, spiegando: «Non ho sofferto il passaggio negli anta.

Sienna miller è la nuova musa di Charlotte TilburyLa naturale sintonia tra i talenti rispecchia il messaggio stesso della campagna, una bellezza autentica, effortless e profondamente personale.