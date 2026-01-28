Danni e furti alle auto nel parcheggio il Papardo interviene | esposto in Procura e maggiori controlli

L’ospedale Papardo ha deciso di agire dopo una serie di furti e danni alle auto nel parcheggio vicino. I responsabili hanno presentato un esposto in Procura e chiedono più controlli per fermare gli incidenti. La situazione è diventata insostenibile per i pazienti e i visitatori, che ora chiedono interventi rapidi.

Esposto in Procura e maggiori controlli. Così l'ospedale Papardo interviene dopo i casi di danni e furti alle auto parcheggiate nei parcheggi vicini l'ospedale. Un problema più volte segnalato anche dal Quartiere. L'azienda ospedaliera fa sapere di aver allertato sia gli operatori del posto fisso di polizia del pronto soccorso, sia quelli della vigilanza privata, affidatari delconnesso appalto. Implementato anche il servizio di videosorveglianza con l’installazione di nuove videocamere e predisposte misure di sicurezza rafforzate con specifico riguardo a talune fasce orarie “a rischio” durante le quali è stata disposta la chiusura forzata di determinati cancelli di ingressouscita.🔗 Leggi su Messinatoday.it

