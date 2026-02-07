In via Petrarca, a Prato, la situazione peggiora di giorno in giorno. Furti, raid sulle auto e vandalismi sono diventati all’ordine del giorno. I residenti sono stanchi e parlano di ronde volontarie per proteggersi. La paura si fa sentire tra chi abita in questa zona, a pochi passi dalle mura cittadine e da porta Santa Trinita.

Prato, 7 febbraio 2026 – In via Petrarca, la zona a ridosso delle mura cittadine e due passi da porta Santa Trinita, la paura non è più un’eccezione, ma una presenza quotidiana. Finestrini delle auto infranti, specchietti divelti per puro vandalismo, microcriminalità diffusa e spaccio sotto casa hanno esasperato i residenti, che parlano ormai apertamente di una zona allo sbando. Negli ultimi mesi la situazione è ulteriormente peggiorata, segnando una vera e propria escalation. A preoccupare maggiormente sono gli episodi più recenti: due furti in appartamento avvenuti nello stesso condominio, entrambi nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Petrarca ora ha paura. Furti, raid sulle auto, vandalismi: “Pronti alle ronde volontarie”

