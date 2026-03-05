Soldati italiani in Medio Oriente quanti sono e dove si trovano Crosetto | In 250 evacuati in Arabia Saudita

Attualmente ci sono circa 250 soldati italiani in Medio Oriente, molti dei quali sono stati evacuati in Arabia Saudita, secondo quanto dichiarato dal ministro della difesa. La presenza delle forze italiane si concentra in diverse aree della regione, con interventi e operazioni specifiche. La situazione geopolitica instabile preoccupa le autorità italiane, che monitorano attentamente gli sviluppi.

Con la fragile situazione geopolitica in atto cresce l'apprensione per i soldati italiani di stanza in Medio Oriente. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che sono stati spostati più di 250 militari dall'area del conflitto, dopo il doppio attacco alla base di Ali Al Salem in Kuwait, diviso dall'Iran da un lembo di terra di pochi chilometri appartenenti all'Iraq. Dove sono i soldati italiani? Nella penisola araba e nei Paesi a essa circostanti si trovano un totale di 2.576 persone, distribuite tra Kuwait, Iraq, Libano, Giordania, Qatar e Bahrain. La maggior parte di essi si trovano proprio nei primi due Paesi elencati, impegnati in missioni di coordinamento delle attività aeree e logistiche della coalizione internazionale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

