Usa-Iran maxi dispiegamento militare | F-22 in Arabia Saudita e portaerei verso il Medio Oriente

Continuano i segnali di guerra imminente tra Usa e Iran. Nella giornata di ieri sono stati schierati nelle basi dell’Arabia Saudita gli F22 Raptor, aeroplani per superiorità aerea, partiti dalla base aerea di Langley, in Virginia, e passati per quella inglese di Lakenheath. E considerando che la Repubblica Islamica non ha un’aviazione che possa dirsi efficiente, ciò fa pensare a un possibile contrasto contro eventuali reazioni da parte di Stati alleati di Teheran o alla certezza americana che una decina di MiG-29 acquisiti negli ultimi dieci anni da Mosca possano ancora decollare. Sta di fatto che 12 Raptor sono decollati dalla base aerea di Langley (Hampton, Virginia), per fare scalo nel Regno Unito prima di atterrare in Medio Oriente. Aereo da guerra F22 statunitense Il caso Sofia e le basi Nato. 🔗 Leggi su Panorama.it

