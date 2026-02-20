Lo sport protagonista nell’arte Le mostre
Lo sport entra nell’arte grazie alla mostra “La febbre dello sport”, aperta a Milano. L’esposizione mette in mostra dipinti, fotografie e sculture che rappresentano momenti sportivi famosi, come le Olimpiadi del 2026 appena concluse. Le opere cercano di catturare l’emozione e la passione degli atleti, coinvolgendo i visitatori in un viaggio tra passione e competizione. La mostra, allestita in una grande sede nel centro città, rimane aperta fino alla fine del mese. È un’occasione per scoprire come lo sport ispira gli artisti italiani.
di Anna Mangiarotti In sintonia con l’attuale atmosfera olimpica ambrosiana-lombarda, ’La febbre dello sport. Competizione e diletto dall’Archivio storico fotografico AEM’ è l’originale mostra temporanea (fino al 13 marzo, AEMuseum in piazza Po 3), con documenti inediti dell’Azienda Elettrica Municipale di Milano. Che affidò a grandi fotografi la rappresentazione delle attività sportive dei dipendenti fin dai primi anni Cinquanta: escursionisti, motociclisti, nuoto, caccia e pesca, tennis e tennis da tavolo, quindi calcio e sci in Valtellina. Domenica 1 marzo, ore 14-18, visita guidata, nell’ambito della 10ª edizione di Milano MuseoCity, in corso fino al 15 marzo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
