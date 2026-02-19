Renzo Arbore è una figura che ha vissuto molte esperienze nella musica e nella tv. Nel 2026, ha affermato di suonare il clarinetto meglio di Woody Allen, criticando il suo modo di suonare. Ha raccontato di aver visto Andreotti vestito da cowboy durante un evento pubblico, un’immagine che ha colpito molti. Arbore ha anche confidato di aver rifiutato un’offerta di Berlusconi, preferendo seguire le sue passioni. La sua vita si muove tra musica, incontri insoliti e decisioni sorprendenti.

Roma, 19 febbraio 2026 Suona il clarinetto meglio di Woody Allen (“che non è proprio capace”, dice), ha visto Andreotti vestito da cowboy ed è stato pure sospettato di un omicidio. E poi, ha inventato il quiz telefonico in tv e gli è stato proposto di impersonare Papa Pio XII in fiction e persino di fare il sindaco di Napoli, città in cui è stato vittima di un bizzarro rapimento. Ma ha anche interpretato un fotoromanzo, diretto Scorsese e scoperto fra gli altri: Benigni, Frassica, Milly Carlucci e Roberto D’Agostino. A 88 anni suonati, Renzo Arbore può ben dire di avere vissuto la vita che ognuno di noi avrebbe voluto vivere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Suona meglio di Woody Allen, ha visto Andreotti cowboy e ha detto no a Berlusconi: le mille vite di Renzo Arbore

