Al Bif&st di Bari è in programma una giornata dedicata al regista Giuseppe Tornatore. Arrivato in città, Tornatore è noto per aver vinto nel 1990 l'Oscar come miglior film straniero con

È arrivato a Bari il regista Giuseppe Tornatore, vincitore nel 1990 del premio Oscar per il miglior film straniero con Nuovo Cinema Paradiso. Il regista e sceneggiatore è ospite del Bif&st e protagonista di una retrospettiva che ne ripercorre la filmografia (da Il Camorrista a Brunello – IL visionario garbato). Il regista siciliano ha questa mattina dialogato con il giornalista Paolo Mereghetti dopo la proiezione de La migliore offerta, vincitore nel 2013 di sei David di Donatello, tra cui miglior film. “Portavo sempre con me una piccola macchina fotografica. Raccoglievo i volti di chiunque incontrassi ovunque andassi, un modo bizzarro di tenere un diario. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Al bif&st di Bari è la giornata di Giuseppe Tornatore

Articoli correlati

Bif&st a Bari: 12 film, Iran e Zalone al Bif&stLa città di Bari si prepara ad accogliere dal 21 al 28 marzo la XVII edizione del Bif&st, un evento che trasforma il capoluogo pugliese in una...

Turismo, a Bari hotel e B&b pieni all?83%: «Il Bif&st incide positivamente»Aprendo il sito di Booking ieri mattina, e cercando un posto in hotel o B&b della città che aderiscono al circuito per la settimana del Bif&st di...

Contenuti e approfondimenti su Giuseppe Tornatore

Temi più discussi: BIF&ST 2026, al via domani la diciassettesima edizione. Cerimonia d’apertura al Petruzzelli, alle 20.30, con il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro; Bif&st 2026, il programma di martedì 24 marzo: è il giorno di Tornatore tra cinema e musica; Al Bif gli scatti d'epoca del cinema italiano del dopoguerra; Bari si prepara alla 17ª edizione del Bif&st: cinema, anteprime e grandi ospiti internazionali. La cover della Gazzetta.

Tornatore al Bif&st 2026: «Ho seguito solo il mio istinto. Nuovo Cinema Paradiso? Un’avventura irripetibile»Il regista premio Oscar si racconta a Bari tra esordi, libertà creativa e aneddoti sul film che conquistò il mondo ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il premio Oscar Tornatore al Bif&st: «Nuovo Cinema Paradiso, l’esperienza più imprevedibile della mia vita»Il regista e sceneggiatore Giuseppe Tornatore, vincitore nel 1990 del premio Oscar per il miglior film straniero con Nuovo ... msn.com

Lunga intervista a Giuseppe Tornatore questa mattina al Bif&st - facebook.com facebook

La Scuola di Giornalismo Luiss ospiterà venerdì 10 aprile 2026, alle ore 9.30, la proiezione del film-documentario “Brunello – il visionario garbato”, diretto dal premio #Oscar Giuseppe Tornatore con le musiche del premio #Oscar Nicola Piovani. Registrati x.com