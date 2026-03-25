Le Iene | Annalisa Andrea Pisani e Roberto Lipari ospiti

Nella nuova puntata de Le Iene, trasmessa in prima serata il mercoledì su Italia 1, Veronica Gentili e Max Angioni hanno condotto lo show con la partecipazione di ospiti come Annalisa, Andrea Pisani e Roberto Lipari. La trasmissione ha visto la presenza di diversi personaggi, confermando il consueto mix di interviste e servizi.

Veronica Gentili e Max Angioni tornano con un nuovo appuntamento de Le Iene, nella nuova collocazione del prime time del mercoledì su Italia 1, con ospiti Annalisa, Andrea Pisani e Roberto Lipari. Anticipazioni del 25 marzo 2026. Il caso David Rossi. Ora che il Parlamento italiano è convinto che quello di David Rossi sia stato un omicidio e non un suicidio, e ora che anche i carabinieri del RIS ritengono che il manager sia stato picchiato nel suo ufficio prima di essere tenuto per i polsi a penzoloni fuori dalla finestra e lasciato cadere, la domanda è: da dove sarebbero usciti gli assassini? Il nuovo servizio di Marco Occhipinti e Roberta Rei proverà a rispondere a questo interrogativo cruciale. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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