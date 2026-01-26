L’Ultimo Spettacolo di Roberto Lipari

Sabato 31 gennaio alle ore 21, Roberto Lipari presenta “L’Ultimo Spettacolo” al Teatro Dehon di Bologna. Comico, attore e conduttore noto per “Striscia la Notizia”, Lipari porta in scena uno spettacolo scritto insieme a Ignazio Rosato. L’evento rappresenta un’occasione per scoprire un nuovo lato del suo talento artistico in un contesto teatrale.

Sabato 31 gennaio ore 21 Roberto Lipari, comico, attore e conduttore televisivo, noto al grande pubblico come conduttore di Striscia la Notizia, sarà in scena al Teatro Dehon di Bologna con “L’Ultimo Spettacolo”, scritto dallo stesso Lipari con Ignazio Rosato. Per Lipari si tratta di un possibile addio alle scene. La premessa di questo spettacolo nasce da un fatto molto chiaro: si dice che la carriera di un artista in Italia abbia tre tempi. Prima viene chiamato “Giovane promessa”, poi c’è un momento in cui non se ne può più e il mood è “Basta! Ancora questo!?” e infine, verso il viale del tramonto, l’artista viene appellato come “Venerabile Maestro”.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

