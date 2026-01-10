Le Iene ospiti in studio e anticipazioni di domenica 11 gennaio

Domani, domenica 11 gennaio, alle ore 21.20 su Italia1, torna “Le Iene” con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni. In questa puntata, gli ospiti in studio saranno approfonditi e presentate le anticipazioni sugli argomenti principali. Un appuntamento settimanale che offre approfondimenti e interviste, mantenendo uno stile sobrio e informativo, nel rispetto delle caratteristiche della trasmissione.

Domani, domenica 11 gennaio, in prima serata su Italia1, torna l'appuntamento con " Le Iene " condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Ospiti in studio: Ilenia Pastorelli, Fabio Volo e Mariana Rodriguez.. Tra i servizi in onda: Partendo dalla strage di Crans-Montana, in cui il primo gennaio 2026 hanno perso la vita 47 persone, quasi tutte minorenni, a causa di un incendio all'interno del locale Le Constellation, Stefano Corti, domanda: quanto sono sicuri i locali in cui andiamo a ballare? E, in caso di panico o di fughe di massa, come ci si deve comportare? L'inviato, con Alessandra Frigo, è andato sul campo insieme a un ingegnere esperto in sicurezza e prevenzione antincendi per verificare se discoteche e bar, in montagna e in città, rispettano le norme previste.

