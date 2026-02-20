Il Milan e il Napoli hanno subito il maggior numero di rigori contro quest’anno, a causa di alcune decisioni arbitrali discutibili. I rossoneri si sono lamentati per l’episodio di Milan-Como, dove Van Der Brempt non è stato punito per un fallo duro su Pavlovic e Allegri è stato espulso ingiustamente, mentre Fabregas, che aveva trattenuto Saelemaekers, è stato lasciato senza sanzioni. La squadra di Pioli ha già accumulato diversi episodi simili, creando tensione tra i club e i tifosi.

Napoli e Milan sono le squadre che hanno avuto più rigori contro (le cose della vita) Il Milan ieri si è lamentato con i vertici arbitrali per quel che è accaduto in Milan-Como: Van Der Brempt nemmeno ammonito per l’entrataccia su Pavlovic e poi l’espulsione di Allegri mentre lo scorretto Fabregas (che ha trattenuto Saelemaekers) l’ha fatta franca. La Gazzetta scrive che il Milan non ha voluto polemizzare nel post-partita perché Rocchi è già al centro di vibrante polemiche per i fattacci di San Siro che hanno compromesso la regolarità del campionato. Scrive la Gazzetta: Al tempo stesso, però, non tutte le direzioni di gara sono piaciute al Diavolo e questo nelle scorse ore è stato fatto notare in maniera garbata all’Aia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Che strano, Napoli e Milan sono le squadre che hanno avuto più rigori contro (le cose della vita)

Leggi anche: Napoli Juve è anche la sfida tra le due squadre che hanno concesso meno… Il dato che esalta le formazioni di Conte e Spalletti

Leggi anche: Mourinho: «Sarà dura contro il Napoli, hanno un allenatore che prepara molto bene le sue squadre» (Record)

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.