Due giocatrici iraniane rinunciano all'asilo in Australia le pressioni del regime hanno avuto la meglio

Due giocatrici iraniane hanno deciso di non richiedere più asilo in Australia, dopo aver inizialmente presentato domanda. In totale, cinque calciatrici e un membro dello staff tecnico avevano fatto richiesta di protezione internazionale, scegliendo di non tornare in Iran a causa delle pressioni del regime. La loro decisione avviene dopo aver evitato il rientro nel paese d’origine.

Cinque calciatrici e una appartenente allo staff tecnico avevano chiesto asilo politico in Australia evitando il rientro in Iran. A distanza di qualche giorno in tre hanno cambiato idea. Dietro alla scelta, il sospetto atroce delle pressioni sui familiari da parte della Reppubblica Islamica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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