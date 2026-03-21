Il teatro Petrarca di Arezzo ospita oggi uno degli spettacoli di danza più attesi della stagione, intitolato

Arezzo, 21 marzo 2026 – Arriva uno degli spettacoli contemporanei di danza più significativi, per la stagione del teatro Petrarca di Arezzo. È un cartellone di grandi nomi quello della stagione 2026 del Petrarca che fino al 10 aprile propone tanti titoli grazie alla sinergia tra Fondazione Toscana Spettacolo, Fondazione Guido d’Arezzo e Comune. Questa sera alle 21 (e in replica domani alle 17) sul palco «Le sacre du printemps» di Dewey Dell - spettacolo inserito anche nella rassegna «La danza che muove 2526», a cura di Sosta Palmizi. In ogni metamorfosi e grande cambiamento dell’essere umano la morte e` sempre al fianco della vita, manifestandosi come un rito di passaggio o di rivoluzione interiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Danza di primavera: coreografie di Dell colorano il Petrarca

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