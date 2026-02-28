Regione ok della giunta su protocollo con Legambiente e tavolo contro la violenza di genere

La giunta della Regione Calabria si è riunita ieri e ha approvato un protocollo con Legambiente, oltre a stabilire un tavolo dedicato alla lotta contro la violenza di genere. Durante la seduta sono state adottate decisioni riguardanti la tutela del territorio, le politiche sociali e la programmazione strategica e finanziaria dell’ente.

Dalla governance per lo sviluppo sostenibile alle decisioni su bilancio, lavoro, programmazione e tutela ambientale, via libera a una serie di provvedimenti strategici per il territorio regionale Nel dettaglio, l’esecutivo regionale ha approvato lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione Calabria e Legambiente, finalizzato a rinnovare la collaborazione sui temi della vigilanza urbanistico-edilizia. Successivamente, su indicazione dell’assessore all’Inclusione sociale, welfare e pari opportunità Pasqualina Straface, la Giunta ha disposto la costituzione del tavolo di lavoro regionale per la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne, in attuazione della legge regionale 30 giugno 2025, n. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

