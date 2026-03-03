Rallenta il settore dell' edilizia Chieti è l’unica provincia che arretra | persi 200 lavoratori e 83.000 ore lavorate

In Abruzzo il settore dell'edilizia registra un rallentamento, con Chieti che si distingue come l’unica provincia a mostrare un calo, perdendo 200 lavoratori e 83.000 ore lavorate. Nonostante la diminuzione delle attività, si osserva una maggiore attenzione alla qualità delle costruzioni. I dati sono stati diffusi dagli enti ufficiali e riguardano il periodo recente.

Rallenta in Abruzzo il settore dell'edilizia, ma la quantità lascia spazio alla qualità del costruire. Questa l'analisi del segretario generale della Filca Cisl, Giancarlo De Sanctis, che raffronta le statistiche del 2024 con quelle dell'anno successivo. L'indagine mette in luce l'inizio della.