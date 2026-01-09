Galleria Verta dal 2018 a oggi lavori non ancora terminati

La Galleria Verta, che collega le frazioni di Borca e Verta, rimane chiusa dal 2018. Nonostante le promesse di riapertura entro il 2025, i lavori non sono ancora terminati. La situazione attuale evidenzia come i lavori siano ancora in corso, lasciando la galleria inattiva e senza una data certa per la riapertura.

Nessuna riapertura entro il 2025. L’ennesima promessa è stata disattesa e la Galleria Verta, che collega le frazioni di Borca e Verta, resta ancora chiusa. Per il definitivo semaforo verde, atteso dal 2018, bisognerà attendere almeno l’estate. Una storia che ha ormai assunto i contorni di una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Lavori terminati, domani sarà riaperta la galleria Lago di Quarto Leggi anche: Statale del Lago Maggiore, al via da oggi i lavori per la galleria paramassi: code e disagi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Omegna. Galleria Verta : disattese le promesse di riapertura entro dicembre; Galleria Verta, ancora un rinvio: riapertura completa solo nella primavera-estate 2026. Galleria Verta, dal 2018 a oggi lavori non ancora terminati - L’ennesima promessa è stata disattesa e la Galleria Verta, che collega le frazioni di Borca e Verta, resta ancora chiusa. novaratoday.it

Galleria 'Verta', inizia l'ultima fase dei lavori - Parte il 21 febbraio l'ultima fase degli interventi all'interno di galleria 'Verta', lunga 3,4 km sulla statale 229 "del Lago d'Orta" a Omegna (Vco)). ansa.it

Sabato 14 febbraio 2026, alle ore 18:00, presso la Galleria Mangano a Cremona, verrà inaugurata la mostra bipersonale di Maurizio Arcangeli e Clara Bonfiglio "RiSorridimi". www.thewaymagazine.it/leisure/arte-a-cremona-maurizio-arcangeli-e-clara-bonfigli - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.