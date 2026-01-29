Partono i lavori di riqualificazione ad Alfonsine | 370mila euro per il ' nuovo volto' di corso Matteotti

Da ravennatoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina sono iniziati i lavori di riqualificazione a Alfonsine, nel tratto di corso Matteotti tra via Martiri della Libertà e via dei Mille. Sono stati investiti circa 370 mila euro per dare un volto nuovo alla strada. Le ruspe sono già al lavoro e i residenti si aspettano un miglioramento evidente in poche settimane.

All’inizio del mese di febbraio ad Alfonsine partiranno i lavori di riqualificazione di corso Matteotti, nel tratto compreso tra via Martiri della Libertà e via dei Mille. Si tratta di un intervento di circa 370mila euro, di cui 200mila euro finanziati grazie ai contributi regionali per la.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Alfonsine Corso Matteotti

A Mola partono i lavori per il sottopasso in via Matteotti: "Ricucirà due parti della città"

Sono iniziati oggi i lavori per il nuovo sottopasso pedonale in via Matteotti a Mola di Bari.

Viale Geno cambia volto: sei mesi di lavori e 792mila euro per il nuovo lungolago

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Alfonsine Corso Matteotti

Argomenti discussi: Centro rifiuti di via XXIV Maggio chiuso, partono i lavori di manutenzione; Piazza della Mostra a Bolzano, partono i lavori di ricubettatura e resinatura; Battipaglia. Partono i lavori di Manutenzione straordinaria di via Serroni Alto; Partono i lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole: focus sulla Carrieri.

Partono ad Alfonsine i lavori di riqualificazione in corso Matteotti: intervento da 370mila euroPartiranno all’inizio del mese di febbraio ad Alfonsine i lavori di riqualificazione di corso Matteotti, nel tratto compreso tra via Martiri della Libertà ... ravennanotizie.it

Cesena, via Madonna dello Schioppo e nuova rotatoria: il 2 febbraio partono i lavoriIn via Madonna dello Schioppo partono i lavori per la realizzazione di una nuova rotatoria volta a migliorare la circolazione a Cesena e ridurre il ... corriereromagna.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.