Partono i lavori di riqualificazione ad Alfonsine | 370mila euro per il ' nuovo volto' di corso Matteotti

Questa mattina sono iniziati i lavori di riqualificazione a Alfonsine, nel tratto di corso Matteotti tra via Martiri della Libertà e via dei Mille. Sono stati investiti circa 370 mila euro per dare un volto nuovo alla strada. Le ruspe sono già al lavoro e i residenti si aspettano un miglioramento evidente in poche settimane.

All'inizio del mese di febbraio ad Alfonsine partiranno i lavori di riqualificazione di corso Matteotti, nel tratto compreso tra via Martiri della Libertà e via dei Mille. Si tratta di un intervento di circa 370mila euro, di cui 200mila euro finanziati grazie ai contributi regionali per la.

