Comune i lavori stradali da lunedì 9 marzo

Da lunedì 9 marzo iniziano i lavori stradali nel comune di Arezzo, che si protrarranno fino a mercoledì 11 marzo. Durante questo periodo, alcune strade saranno interessate da interventi di manutenzione e ristrutturazione, con possibili modifiche alla viabilità e restrizioni temporanee alla circolazione. La circolazione sarà regolata in modo da garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni durante i lavori.

Arezzo, 6 marzo 2026 – Lavori stradali da lunedì 9 marzo: fino a mercoledì 11 sono previsti dalle 9:00 alle 18:00 il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso e il divieto per i pedoni di utilizzare l'adiacente marciapiede a Olmo in corrispondenza del civico 226 e dalle 8:30 alle 17:30 la chiusura al transito di via Borghini dall'intersezione con via Divisione Garibaldi al civico 28. Fino a venerdì 13 scattano dalle 8:30 alle 17:30 il divieto di sosta con rimozione e il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso a San Zeno strada E tra i civici 5 e 20, dalle 8:30...