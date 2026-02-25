Le operazioni si terranno nella giornata del 26 febbraio. Ecco le modifiche alla sosta e alla circolazione Nella giornata di giovedì 26 febbraio saranno adottati provvedimenti temporanei di viabilità in via di Pratale e nelle strade limitrofe, per consentire le operazioni di monitoraggio delle alberature stradali mediante prove strumentali. Gli interventi sono finalizzati alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e saranno eseguiti dalla ditta Euroambiente, affidataria del servizio di manutenzione del verde pubblico e rinnovo arboreo. PisaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città di Pisa usa la nostra Partner App gratuita! . 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Viabilità, chiusura strade per lavori e potatura delle alberaturePer lavori di potatura delle alberature e interventi sulla viabilità, lunedì 12, dalle 7 alle 18, il tratto di corso Martiri della Libertà tra corso Giovecca e via Cairoli sarà chiuso al transito, salvo autorizzati.

Cantieri stradali ad Arezzo e Anghiari: cosa cambia per la viabilitàArezzo e Anghiari hanno avviato lavori stradali che influenzano la circolazione.

Temi più discussi: Monitoraggio delle alberature stradali in zona via di Pratale: cambia la viabilità; Tre super agronomi per salvare i pini di Roma. Al via il nuovo monitoraggio; Viabilità: giovedì 26 febbraio via di Pratale chiusa al traffico per monitoraggio delle alberature stradali; Liceo Dini, scontro sugli interventi in assemblea.

Tre super agronomi per salvare i pini di Roma. Al via il nuovo monitoraggioL’Olimpo degli agronomi arruolato da Roma Capitale per salvare i giganti verdi simbolo del paesaggio della Città Eterna. Medici delle foreste urbane, saggi pronti ... ilmessaggero.it

Alberi del lungomare. Nominato un agronomoIl Comune di Lerici ha nominato un perito agronomo per il monitoraggio dello stato di salute di tutte le alberature... Il Comune di Lerici ha nominato un perito agronomo per il monitoraggio dello ... lanazione.it

Prevenzione o tampone La scelta di Roma per ridurre rischi e crolli delle alberature low price - facebook.com facebook