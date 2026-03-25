Sono stati stanziati oltre 700mila euro per interventi di rigenerazione urbana nella città. L’amministrazione ha predisposto una mappa dettagliata dei lavori che interesseranno varie zone del centro abitato. L’obiettivo è migliorare le condizioni delle strade e delle aree pubbliche attraverso un programma di interventi finanziati con fondi dedicati alla riqualificazione urbana.

di Massimo Cherubini Oltre 700mila euro per mettere mano ad una serie di interventi di rigenerazione urbana di Abbadia San Salvatore. Asfaltatura delle strade, sistemazione dei marciapiedi di alcune vie del centro e anche del paese vecchio. Lunga la lista de di lavori in queste aree del paese. Partiranno prossimamente, interventi totali, ma anche parziali, per dare un concreto miglioramento a molte vie del centro e anche del paese "vecchio". Questo l’elenco dei lavori: Via Buozzi;, Via Hamman; Via Serdini; Via della Pace,Via delle Viole; Via delle Orchidee Via Cavour Via Arno; Via Po: Via Martiri di Niccioleta; Via Altone: Via Bolzano. Nel dettaglio della spesa oltre mezzo milione di euro sono destinati alla gara di aggiudicazione degli interventi dell’asfalto nelle vie sopra elencate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori nelle strade, ecco la mappa. Rigenerazione urbana: 700mila euro

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