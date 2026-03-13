Illuminazione urbana arriva la luce rossa nelle strade | ecco per quale motivo

In alcune città europee, sono state introdotte luci rosse nei semafori urbani. Questa novità riguarda specificamente alcune zone di attraversamento e mira a regolamentare il traffico in modo diverso rispetto ai tradizionali semafori verdi o gialli. Le autorità locali hanno deciso di adottare questa soluzione per migliorare la gestione della circolazione e aumentare la sicurezza stradale. In viaggio, è possibile notare questa differenza durante gli spostamenti quotidiani.

Guidando per le strade d'Europa è possibile imbattersi in molte situazioni particolari e a noi sconosciute. Una è senza ombra di dubbio l' illuminazione rossa introdotta da alcuni anni lungo la strada Frederiksborgvej a Gladsaxe, un comune della Danimarca. Un'iniziativa messa in campo per proteggere la fauna locale, in particolare i pipistrelli. In sostanza, la normale illuminazione dei lampioni è stata sostituita da un sistema a LED a luce rossa che tutela la mobilità urbana ma, al contempo, protegge i pipistrelli, particolarmente sensibili alle lunghezze d'onda sia bianche che blu. Questi animali, infatti, necessitano di "corridoi bui" per potersi spostare in sicurezza nelle ore notturne, e la luce rossa li disturba molto meno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

