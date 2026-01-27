Lavori in autostrada chiuso per una notte un tratto dell' A26

Per permettere lavori di potenziamento e ammodernamento della segnaletica verticale, un tratto dell'A26 tra Romagnano sarà chiuso dalle 22 di venerdì 30 alle 6 di sabato 31 gennaio. La chiusura, comunicata da Autostrade per l’Italia, riguarda un tratto dell’autostrada per garantire interventi di manutenzione e miglioramento della viabilità. È consigliabile pianificare anticipatamente gli spostamenti e consultare eventuali aggiornamenti sul traffico.

Per consentire il transito di trasporti eccezionali, l'autostrada A26 tra Arona e Gravellona Toce sarà chiusa nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 gennaio, dalle 22 alle 4.

