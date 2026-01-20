Santa Severa riaperto l’ufficio postale di via Monacella

A Santa Marinella, l’ufficio postale di via Monacella ha riaperto al pubblico dopo interventi di manutenzione sull’impianto idrico. Gli interventi hanno migliorato la sicurezza e il comfort sia per il personale che per i clienti, garantendo un servizio più efficiente e affidabile. La riapertura segna il ripristino di un servizio essenziale per la comunità locale, rafforzando l’importanza di interventi di manutenzione periodica.

Santa Marinella, 20 gennaio 2026 – Ha riaperto oggi al pubblico, nella sua sede abituale di via Monacella, l'ufficio postale di Santa Sever a a Santa Marinella, dopo gli interventi di manutenzione straordinaria all'impianto di adduzione e scarico del sistema idrico, finalizzati a garantire maggiore sicurezza e comfort al personale applicato e alla clientela. Durante il periodo dei lavori Poste Italiane ha garantito ai residenti a Santa Severa l a continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro delle raccomandate in giacenza per assenza del destinatario, attraverso una postazione dedicata presso l'ufficio postale di via Aurelio a Santa Marinella.

