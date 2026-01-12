Sas per i lavoratori ex Pip ufficiale l' aumento a 25 ore settimanali
È stato pubblicato in Gazzetta il nuovo provvedimento che riguarda i lavoratori della Sas ex Pip, stabilendo un incremento dell’orario settimanale a 25 ore. Questa modifica si applica al personale interessato e mira a regolamentare meglio le condizioni lavorative. La decisione rappresenta un passo importante per la definizione delle norme in materia di orario di lavoro per questa categoria di dipendenti.
Pubblicata in Gazzetta il provvedimento che prevede l’aumento a 25 ore lavorative settimanali per il personale della Sas ex Pip. "Diventa concreta una misura attesa da anni dai lavoratori", commenta Vincenzo Figuccia (Lega), deputato questore dell’Assemblea regionale siciliana, commentando la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sas, per i lavoratori ex Pip ufficiale l'aumento a 25 ore settimanali; Finanziaria regionale, Figuccia: "ufficiale l'aumento a 25 ore per i lavoratori SAS ex PIP. un risultato concreto dopo anni di attese"
